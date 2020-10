Interview mit Michael Horper : Bauernpräsident über Nitratmessstellennetz: „Das ist eine riesengroße Ungerechtigkeit“

Üttfeld Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, kritisiert im TV-Gespräch das aus seiner Sicht zu dünne Nitratmessstellennetz des Landes Rheinland-Pfalz.

Michael Horper: Die Stimmung ist schlecht. Die Gesellschaft erwartet von uns Landwirten mal wieder große Veränderungen, und die Politik will uns teilweise falsche, Auflagen aufbürden. Die neue Verordnung wird viele unserer Bauern zusätzlich kostenmäßig belasten und in der Existenz bedrohen. Wir werden weitere Betriebe verlieren. Insofern ist die Verordnung weiterhin ein großes Thema.

Horper: Das Leben auf der Erde und die Erzeugung von Nahrungsmitteln geht nicht ohne Umweltbelastungen einher. Dass auch durch Düngung Nitrat ins Grundwasser kommen kann, bestreitet ja auch keiner. Aber auch die Einträge aus Kläranlagen, der Industrie und aus Deponien sind zu beachten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und arbeiten ständig an Verbesserungen. Ich habe ja selbst fünf Enkel und will denen eine saubere Natur und sauberes Wasser hinterlassen.

Horper: Genau. Statt nach Hotspots zu suchen, macht das Land den Großteil des Eifelkreises einfach zum Nitrat-Risikogebiet. Und nimmt so die Mehrheit der Betriebe in Sippenhaft. Das ist eine riesengroße Ungerechtigkeit.

Was schlagen Sie stattdessen vor, um Landwirte nicht so stark zu belasten und gleichzeitig das Nitratproblem in den Griff zu bekommen?