Kommunale Neuordnung Nach rund 55 Jahren: Bitburg passt Grenzen der Stadtteile an

Die derzeitigen Grenzen der Ortsbezirke in Bitburg orientieren sich bisher an den einstigen Gemeindegebieten der 1969 aufgenommenen Dörfer Erdorf, Irsch, Masholder, Matzen, Mötsch und Stahl. Die nun beschlossene Neusortierung ist eine Reaktion auf die Bauentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. So liegt beispielsweise das große Baugebiet Am Hahnenberg mit Bereichen des Stahler Wegs bisher zum Teil auf dem früheren Gemeindegebiet von Bitburg. Der obere Teil der Saarstraße wiederum liegt aktuell noch auf früherem Grund von Masholder und große Teile des Flugplatzes auf dem des Mötscher Bann.