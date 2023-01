Sanierungen sind gefragt : Warten auf Handwerker: So ist die Lage im Baugewerbe in der Eifel

Handwerker sind immer häufiger gefragt, um den Bestand an Häusern zu sanieren, wogegen die Aufträge an Neubauten abnehmen. Die Wartezeit liegt bei rund fünf Monaten. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Eifelkreis Bitburg-Prüm Von einem eigenen Haus träumen viele. Dabei stellt sich neben der Finanzierung die Frage nach der Verfügbarkeit von Handwerkern. Wir haben uns umgehört, wie es derzeit aussieht, angesichts von Fachkräftemangel und Materialknappheit. Dabei wurde eins deutlich: Der Trend geht weg vom neuen Einfamilienhaus.

Bei Sebastian Peters, der in Badem einen Betrieb für Maler- und Verputzerarbeiten führt, müssen Hausbauer im Schnitt ab Auftragserteilung drei Monate auf den Innenputz warten. Damit rückt die Firma schneller an, als der Durchschnitt. Nach einer aktuellen Umfrage des Verbands für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Rheinland-Pfalz beträgt die durchschnittliche Auftragsvorlaufzeit 18 Wochen. Diese sehr hohe Vorlaufzeit sei übertragbar auf alle anderen Gewerke des Bauausbaus, sagt Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Eifel Mosel Hunsrück (MEHR). „Mir haben auch Betriebe gesagt, dass 2023 auftragstechnisch bei ihnen schon abgehakt sei“, so Kleis.

Sebastian Peters kann seine Aufträge entspannt abarbeiten, weil es ihm gelungen ist, zusätzliche Mitarbeiter zu finden. Andere versuchen das vergeblich. Um attraktiver zu sein als die Konkurrenz, hat Peters vor einem Jahr auf die Vier-Tage-Woche umgestellt und es hat funktioniert. Zu seinen sechs Mitarbeitern konnte er mit der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn drei neue Fachkräfte einstellen. Unterm Strich arbeiten sie 38 Stunden, erhalten aber Lohn für 40 Stunden und genießen zusätzlich drei lange Wochenenden. „Jeder bezahlt gut, weil man die Leute braucht. Aber die Generation, die jetzt nachkommt, will Geld und Freizeit. An der Stelle haben wir angepackt“, sagt Peters. Daraufhin seien mehr Bewerbungen eingegangen als in den gesamten vergangenen zwölf Jahren seiner Tätigkeit. Der Maler- und Lackierermeister ist damit nun in der Lage, keine Aufträge mehr wegen Personalmangel ablehnen zu müssen.

Handwerker müssen sich umstellen

Abgesehen davon verändert sich die Auftragslage. „Wir merken, dass sich die Anfragen auf energetische Sanierung von Altbauten verlagern. Wir müssen uns jetzt umstellen und den Neubau quasi vergessen.“ Im Neubaubereich seien die Anfragen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 80 Prozent zurückgegangen. Hauptgrund: Bauen ist teurer geworden durch gestiegene Zinsen, Löhne und Materialkosten.

Der Materialmangel sei hingegen kein Problem mehr. „Ich kriege jetzt alles von heute auf morgen, egal was ich brauche. Die horrende Preiserhöhung ist eher unser Thema“, so Peters. Dirk Kleis bestätigt das. Lange Lieferzeiten gebe es allerdings noch bei Technik wie Solaranlagen und Wärmepumpen. „Da muss man locker mit sechs bis acht Monaten rechnen.“ Die Produktionskapazitäten seien hier aufgrund der hohen Nachfrage erschöpft.

Diesen Trend zu modernen energetischen Lösungen spürt Dachdecker und Zimmerermeister Eric Görgen vom gleichnamigen Holzbaubetrieb aus Bitburg. Er beobachtet auch, dass weniger Einfamilienhäuser gebaut werden. Im Gegenzug stellt Görgen wie der Maler und Verputzerkollege Sebastian Peters fest, dass energetische Sanierungen zunehmen. Wer sein Dach neu decken lassen möchte, muss bei Görgen ein halbes Jahr ab Auftragsvergabe warten. „Das ist den langen Lieferzeiten geschuldet.“ Ziegel seien Mangelware.

Personal fehlt: Umsatz geht verloren

Aber das ist nicht allein der Grund für die Wartezeit. Der andere ist die dünne Personaldecke. „Die Auftragslage würde es zulassen, sich zu erweitern, aber der Markt gibt das Personal nicht her“, sagt Görgen. Der Jungunternehmer, der seinen Betrieb 2020 gegründet hat, beschäftigt drei Gesellen und würde gerne noch zwei einstellen. Auch noch einen zweiten Lehrling, aber es kommen keine Bewerbungen rein. Wegen Personalmangel muss Görgen drei bis vier Baustellen im Jahr ablehnen. Dadurch gehen ihm rund 200.000 Euro an Umsatz durch die Lappen.

Wer einen Elektriker braucht, sollte ihn möglichst bald beauftragen. Jetzt im Winter seien die Aussichten gut, in sechs Wochen einen Termin zu bekommen, sagt Daniel Valentin, Geschäftsführer der VABO Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Waxweiler. „Im Sommer wird das wieder knapper. Wenn im Februar, März die Baustellen begonnen haben, ist im Juli, August die Elektrik dran.“ Dann werde er auch wieder Aufträge ablehnen müssen, weil das Personal fehlt. Gerne würde er zu seinen fünf Mitarbeitern drei weitere einstellen. „Es ist schwierig“, sagt er. Seit einem halben Jahr sucht er vergeblich über Facebook. Letztes Jahr musste er 50 bis 60 Prozent der Anfragen ablehnen. Nicht nur schlecht findet das der Elektromeister: „Man konnte sich die schönen Aufträge rauspicken.“ Auch er merkt, dass weniger gebaut wird.

Bei anderen Gewerken macht der Winter offenbar keinen Unterschied. Bernadette Mörsdorf, Geschäftsführerin der Mörsdorf Fliesen und Naturstein GmbH in Bettingen, stimmt auf lange Wartezeiten für neue Aufträge ein: „Wir haben viel zu tun, das wird Mai.“

Hohe Auslastung, lange Wartezeiten

Dirk Kleis beobachtet weithin solche Vorlaufzeiten: „Wir haben im Handwerk nach wie vor eine unheimlich hohe Auslastung und einen sehr hohen Auftragsvorlauf, höher als in den letzten Jahren.“ Grund sei der „wahnsinnige Bedarf im Bereich Sanierung, Renovierung und bei energetischen Maßnahmen“. Daher werde es auch trotz der sich abzeichnenden Zurückhaltung beim klassischen Einfamilien-Neubau wahrscheinlich nicht zu kürzeren Wartezeiten kommen und auch nicht zu einer wirtschaftlichen Delle. Zudem gebe es nach wie vor eine hohe Nachfrage der Öffentlichen Hand und der gewerblichen Wirtschaft.