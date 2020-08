Naturschutz : Streit um Quelle in Menningen

Streit um Quelle in Menningen

Diese Quelle auf einem Baugrundstück in Menningen sorgt für Unmut. Foto: TV/Melanie Simiele

Menningen In Menningen wird ein Zweifamilienhaus gebaut. Stein des Anstoßes ist ein Quellbiotop, dass laut der Anwohner zerstört wurde. Nach Angaben der Behörden ist alles korrekt gelaufen.

Die Anwohner sind empört. Ein Quellbiotop ist verschwunden und wird nach ihrer Auffassung auch nicht wieder herzustellen sein. Auch, wenn ihnen klar ist, dass das Kind mittlerweile im übertragenen Sinn „in den Brunnen gefallen“ ist und sie daran nichts mehr ändern können, brennt ihnen das Thema auf den Nägeln. Sie hoffen, dass das, was aus ihrer Sicht in Menningen schief gelaufen ist, an anderen Stellen vermieden werden kann.