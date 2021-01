Baustart mit fast drei Jahren Verspätung : Kölner Straße in Bitburg soll endlich saniert werden

Bitburg Nach jahrelanger Hängepartie scheint der Ausbau der Kölner Straße endlich nah. Die Arbeiten sind ausgeschrieben, die meisten Formalitäten geklärt. Im Februar soll es losgehen.

Der Startschuss für den lange erwarteten Ausbau der Kölner Straße ist endlich gefallen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein hat den Auftrag ausgeschrieben. Und will ihn laut Leiter Harald Enders in Kürze vergeben. Die Submission endet am dritten Februar.