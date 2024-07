Zweiter Bauabschnitt Die Hälfte ist fast geschafft: Wann die B51-Baustelle etwas weiter in den Süden zieht

Die Umleitung ist zermürbend lang, dafür kommen die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 51 aber richtig gut voran. Im Juni musste das Teilstück zwischen Eßlingen und der Abfahrt zur Echternacher Straße in Bitburg in Fahrtrichtung Trier voll gesperrt werden. Wer aus Trier zur Autobahn fahren will, kann zumindest einspurig die Baustelle passieren. Jetzt teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mit, dass der bisherige Zeitplan eingehalten werden kann. Voraussichtlich zum Samstag, 6. Juli, soll der Umzug zum zweiten Bauabschnitt umgesetzt werden.