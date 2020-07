Freizeit : Bausterter sammeln mehr als 13 000 Euro

Baustert (red) Im Rahmen ihrer Spendentour von Baustert nach Bern auf Oldtimer-Mopeds und bei zwei Festen im Ort haben die Mitglieder des Vereins Bouster49ers zweimal 6549 Euro gesammelt: für Lichtblick Bitburg und Kinderlachen-Eifel e.V. Eine Menge Herzblut und auch Arbeit war im Vorhinein nötig.

Etwa 200 Briefe wurden an Firmen in der Region geschickt, Spendenaufrufe auf Facebook gestartet, Filme gedreht und vieles mehr. Die Gewinne aus der Motorradsegnung im Juni sowie dem Moped-Treffen auf dem Dorfplatz füllten das eingerichtete Spendenkonto. Die Vereinsvorsitzenden Rudi Rinnen und Thomas Treptau waren sichtlich gerührt und dankten den Mitgliedern für deren großen Einsatz und das Engagement für Kinder in Notlagen. Diese rückten durch die Spenden ein stückweit mehr in die Mitte der Gesellschaft. Foto: U. Brück