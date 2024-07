In der Planung Berufsverkehr in Bitburg: Der lange Weg zum Pendler-Parkplatz

Morgen für Morgen dasselbe Elend: Mit dem Auto rein in die Stadt, zielstrebig zum Görenweg – Parkplatz Fehlanzeige. Am Grünen See ist alles belegt und auch der Bedaplatz ist voll. Vielleicht ein Versuch auf dem Parkplatz Altes Gymnasium? Lieber nicht. Der Weg zum Arbeitsplatz zieht sich von hier. Also ab zur Prümer Straße – die Chance ist groß, dort einen Parkplatz zu ergattern, selbst wenn er hinter der St.-Matthias-Schule zu finden ist. Wer in Bitburg arbeitet und mit dem Auto kommt, muss halt gut zu Fuß sein.