Gesund, schön und fit Zweite Runde für die Frauenmesse auf dem Beda-Markt – Das erwartet Besucher in der Stadthalle

Am „Grünen See“, direkt gegenüber der Stadthalle, freuen sich weitere Aussteller auf Besucher. „Wir konnten ein breites Spektrum an Ausstellern von renommierten Betrieben der regionalen Wirtschaft gewinnen, wie zum Beispiel aus den Bereichen körperliche Fitness, Wellness, Mode, Home und Interieur, Handwerk, Kunsthandwerk und Finanzdienstleistung“, kündigt Andreas Theis, Vorstand Volksbank Eifel eG, an. Dazu bieten Gastronomen Leckereien für den kleinen oder großen Hunger an. Laut Veranstaltern ist für jeden etwas dabei: „Die Fitness- und Wohlfühlmesse zum Beda Markt 2023 in der Bitburger Stadthalle ist für Groß und Klein und für alle die interessant, die ihren Wohlfühlfaktor erhöhen möchten. Wir bieten an den Messetagen neue Inspirationen und wertvolle Tipps, um sich fit für die Zukunft zu machen“, sagt Theis.