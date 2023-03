„Mut zur Veränderung“ Bitburger Beda-Markt wird 2023 völlig anders – Warum das eine große Chance sein kann

(de) Vier Jahre ist es her seit dem letzten Beda-Markt. Vier Jahre, in denen eine Menge passiert ist. Als die Bitburger Messe 2020 zum ersten Mal abgeblasen wurde, fühlte sich das unwirklich an, manche meinten, es sei völlig übertrieben. Der Eifelkreis meldete gerade die ersten Corona-Fälle, es folgte der erste Lockdown ab dem 22. März. Weitere sollten folgen – und Spuren hinterlassen. Auch in den Innenstädten.