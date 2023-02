Veranstaltung in Bitburg : Fitness, Burger, Musik: Der Beda-Markt wird 2023 stattfinden - aber anders

Bitburg Es wird keine Landwirtschafts-Schau geben und auch die Handwerker- und Automobil-Zelte sind Geschichte. Dennoch bietet der Beda-Markt 2023 volles Programm. Was die Besucher nunmehr erwartet.

Die wichtigste Nachricht vorneweg: 2023 wird es wieder einen Beda-Markt in Bitburg geben. Und der geht nach drei Jahren Corona-Pause mit neuem Konzept an den Start. Einige traditionelle Ausstellungsbereiche wird es nicht mehr in der gewohnten Form geben.

Was die rund 50.000 Besucher über die drei Messetage zuletzt noch 2019 zur 40. Auflage der regionalen Leistungsschau von Handel, Handwerk und Gewerbe erleben konnten, ist Geschichte. Der Beda-Markt 2023 wird kompakter, sein Herz schlägt in der Innenstadt – ohne Handwerkerzelt am Alten Gymnasium, ohne Auto-Zelt auf dem Beda-Platz, ohne Landwirtschaftsschau bei der Rinder-Union West (RUW) in Fließem. Was bleibt?

Der Termin am dritten Märzwochenende steht, allerdings konzentriert auf die beiden Wochenendtage 18. und 19. März. Ohne den Freitag. Was auch bleibt: Das Engagement der hiesigen Messe-Macher, die alles daran setzen, nach der coronabedingten Zwangspause wieder ein Programm auf die Beine zu stellen, das die Menschen nach Bitburg zieht.

„Es war klar, dass wir uns zusammensetzen müssen, um zu gucken, was kann, was müssen, was möchten wir anders machen als bisher“, sagt Elfriede Grewe, Geschäftsführerin der städtischen Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB) mbH. Bei den Vorbereitungsgesprächen hat sich dann gezeigt: Das hohe personelle, aber auch finanzielle Engagement, das die bisher üblichen Ausstellungen erfordern, ist in der Form nicht mehr zu halten.

Gesundheit, Frauenmesse, Oldtimershow und Streetfood werden den Beda-Markt 2023 prägen

Der Beda-Markt 2023 konzentriert sich nun auf die Innenstadt. Schwerpunkt ist die Ausstellung, die die Volksbank Eifel zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness in und um die Stadthalle aufbaut, in Kombination mit der Frauenmesse des Wochenspiegels, der vor zehn Jahren erstmals die Stadthalle als Messe-Schauplatz belebt hat.

Ergänzt wird dieser Bereich durch ein Event-Zelt auf dem Platz am Grünen See, und von dort aus zieht eine Oldtimer-Schau, die der Gewerbeverein plant, auf den Rathausvorplatz und von dort in die Fußgängerzone. Wer von hier stromabwärts schlendert, stößt gleich auf den nächsten Publikumsmagneten: ein Streetfood-Festival auf dem Spittel, wo ein kleines Gastro-Dorf entsteht, das mit Burgern, Pasta & Co für jeden Geschmack etwas bietet. Neu ist auch eine Bühne, wo die Gäste am Spittel auch musikalisch unterhalten werden.

Autos werden in der Trierer Straße und in der Kreissparkasse gezeigt

Ohne PS geht es in Bitburg natürlich nicht: Die Autohändler präsentieren ausgewählte Fahrzeuge entlang der Trierer Straße und besonders edle Wagen wie gewohnt im Automobilsalon in der Schalterhalle der Kreissparkasse. „So bleiben die Automobile fester Bestandteil des Markts“, sagt Sparkassen-Chef Rainer Nickels, dem besonders der Automobilsalon in den eigenen Räumen am Herzen liegt: „Diese Ausstellung war ja vor vier Jahrzehnten Keimzelle des Markts.“

Und auch der Volksfest-Charakter der Messe bleibt. Der Rummelplatz mit Schaustellerbuden und Fahrgeschäften wird wie gehabt entlang der Beda-Straße aufgebaut. Auch vor der Kreissparkasse ist ein Event-Corner geplant. Das Programm hier ist wie auch das Bühnenprogramm am Spittel noch in Feinabstimmung.

Veranstalter setzen auf kompaktes Innenstadt-Konzept des Beda-Marktes

Lars Messerich ist vom neuen Konzept überzeugt: „Das wird für eine tolle Belebung der Innenstadt sorgen. Die Wege sind kurz und es gibt viel mehr Parkplätze.“ Dazu zählen direkt in der Stadt der Beda-Platz und der Parkplatz am Alten Gymnasium, wo sonst das Automobil- und Handwerkerzelt aufgebaut wurden. „Es wird ein toller, kompakter Beda-Markt“, ist Messerich überzeugt, der die Konzentration der einzelnen Ausstellungsbereiche von der Stadthalle bis zur Trierer Straße stimmig und gelungen findet.

Auch Eveline Maus, Geschäftsführerin des Wochenspiegels, sagt: „Ich freue mich, dass besonders in und um die Stadthalle viel geboten wird.“ Sie freut sich auf die neue Kooperation mit der Volksbank Eifel, die gemeinsam die Schau in und um die Stadthalle gestaltet. Vertreten sein werden Aussteller aus den Bereichen Mode, Schmuck, Beauty, Wellness und Fitness. Eine kombinierte Gesundheits- und Frauenmesse, die sich aber keinesfalls nur an Frauen richtet. „Schließlich beschäftigen sich auch Männer mehr und mehr mit Beauty-Themen, Fitness und gesunder Ernährung“, sagt Maus.

Viele Impulse für Gewerbe, Handel und den Dienstleistungsbereich erhofft sich Bürgermeister Joachim Kandels vom Beda-Markt 2023. „Gerade jetzt, in bewegten Zeiten“, sagt Kandels, biete der Beda-Markt die Chance, „gemeinsam durchzustarten“. „Und“, sagt der Bürgermeister, „ich wünsche mir, dass wir als Mittelzentrum mit starker Wirtschaftskraft an die mehr als 40-jährige Tradition dieser Messe wieder anknüpfen.“