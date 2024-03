Podiumsdiskussion zum Start Sollten die Bitburger stolzer auf ihre Stadt sein? Zuhörer bei Beda-Markt-Eröffnung sind sich einig

Alle unter einem Hut, beziehungsweise auf einer Bühne: Gleich sieben Messe-Macher des Beda-Markts haben an der Gesprächsrunde zur Eröffnung des Beda-Markts am Samstagmorgen teilgenommen. Moderiert wurde die Runde von Dagmar Dettmer, Redakteurin beim Trierischen Volksfreund. Bei der Eröffnung (bei der sich üblicherweise so ziemlich alles trifft, was in der Eifel Rang, Namen oder Amt hat) war in Gesprächen vor allem eines Thema: das Wetter. Das hatte am Samstagmorgen zunächst mit Regen von sich reden gemacht. Aber: „Das wird schon“, hörte man hauptsächlich. Und: Es wurde.