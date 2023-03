Eröffnung in Bitburg Der Beda-Markt ist wieder da: Was die meisten Besucher und Organisatoren gemeinsam haben

Zweifelsfrei lässt sich sagen, dass eine Emotion auf dem Beda-Markt schon am Samstag kurz nach der Eröffnung überwiegt: lachen. Lachen, weil man alte Bekannte trifft. Lachen, weil man seinen Stand bestmöglich vermarkten und dem Kunden schmeicheln will. Oder eben, weil die Moderatorin der Gesprächsrunde bei der Eröffnungsveranstaltung im Gebäude der Kreissparkasse einen Witz gemacht hat. Sei’s drum. All diese heraufgezogenen Mundwinkel verbindet eines: Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause ist der Beda-Markt zurück in Bitburg.