Bitburg setzt auf Sicherheit : Beda-Markt wegen Coronavirus abgesagt

Viele Leute, hohes Risiko: Dieses Jahr werden Bitburgs Straßen am dritten Märzwochenende nicht so belebt sein, wie im Vorjahr zum Beda-Markt. Eine Vorsichtsmaßnahme. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Die Stadt Bitburg sagt den Beda-Markt am dritten Märzwochenende ab. Erstmals in der Geschichte der Wirtschaftsmesse. Der Grund: Die weitere Ausbreitung des Coronavirus soll so gut es geht, verhindert werden. Geplant wird ein Ersatz-Termin. Voraussichtlich im September.

Gerne macht das keiner. Aber aus Sicht des Gesundheitsamtes des Eifelkreises und der Stadt Bitburg führt kein Weg dran vorbei: Der Beda-Markt 2020 wird nicht wie gewohnt am dritten Märzwochenende 50 000 Besucher nach Bitburg ziehen. Wegen des großen Publikumszuspruchs hat sich die Stadt am Dienstag entschieden, die regionale Wirtschaftsmesse abzusagen. Eine Schutzmaßnahme.

Was gestern noch ungewiss war, steht damit heute also fest, wie Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels bestätigt: „Im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Besprechung haben alle Verantwortlichen des Beda-Marktes 2020 einvernehmlich die Entscheidung getroffen, diese wichtigste regionale Ausstellung von Handel, Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft abzusagen.“ Und das, obwohl alle Organisatoren nicht nur Mühe, sondern auch Geld in der Messe drin stecken haben.

Leicht sei die Entscheidung nicht gefallen: „Wir bedauern das sehr“, sagt Kandels und erklärt, dass allen bewusst sei, „dass die regionale Wirtschaft ohne den Beda-Markt Einbußen erleiden wird“. Aber aus „sicherheitspolitischen Aspekten und zum Schutz unserer Bevölkerung ist die Absage zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich.“

Schließlich kämen Besucher und Aussteller beim Beda-Markt aus der ganzen Region sowie dem benachbarten Ausland. „Die Zahl der Infizierten erhöht sich täglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch die ersten Menschen in der Eifel von dem Virus betroffen sein werden“, sagt Kandels. Um eine ungehinderte Ausbreitung zu vermeiden, sehe man, auch auf Empfehlung des Gesundheitsamtes des Eifelkreises, keinen anderen Weg, als den Beda-Markt zu verschieben.

Genau dazu rät auch das Gesundheitsamt des Eifelkreises. Veranstaltungen sollten verschoben werden – auf wärmere Monate ab Mai, idealerweise in den Sommer. Das gelte auch für Konzerte, Theatervorführungen und andere öffentliche Veranstaltungen. „Die Zahl der Corona-Fälle hat sich seit Freitag letzter Woche in Deutschland verdoppelt. Die Gefahr, dass der Virus den Eifelkreis erreicht, wird immer größer“, sagt Landrat Joachim Streit. Wichtig sei, die erste Welle der Erkrankung möglichst gering zu halten, damit Krankenhäuser und das Gesundheitssystem nicht von einer Vielzahl an Coronafällen überrollt werden.“

Die Kreisverwaltung bittet Vereine und Institutionen, Versammlungen oder Treffen zu verschieben, idealerweise in die wärmere Jahreszeit ab Mai/Juni. Auch Konzerte, Theatervorführungen und andere öffentliche Veranstaltungen sollten lverschoben werden. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Holger Kappes, rät: „Größere Veranstaltungen sollte man meiden.“ Gefährdet seien ältere Menschen, Menschen die an einer chronischen Lungenkrankheit leiden und Raucher. Da Kinder weniger stark gefährdet seien, bleiben Kitas und Schulen geöffnet.

Dass der Kreis selbst nicht nur alle Regionalkonferenzen, sondern auch die für diesen Donnerstag geplante Talk-Reihe „Einblicke“ mit Sky du Mont absagt, erklärt Landrat Streit wie folgt: „Zum einen wollen wir mit Beispiel vorangehen, zum anderen wäre es fatal, wenn wir nur bei einem Verdachtsfall anschließend die gesamte kommunalpolitische Familie in Quarantäne bringen müssten.“

Für den Beda-Markt plant die Stadt einen Ersatztermin am 1. September-Wochenende. An diesem Wochenende wird in Bitburg mit Autofestival, Gäßestrepperfest und verkaufsoffenem Sonntag sowieso Programm geboten. „Nun prüfen alle Beda-Markt-Macher, ob sie ihre Aussteller zu diesem neuen Termin zusammenbekommen“, sagt Kandels. Darauf, dass es einen neuen Termin für die Messe geben soll, hatten sich die Veranstalter der einzelnen Messe-Bereiche schnell verständigt. Schließlich haben sie alle für den Beda-Markt schon eine Menge organisiert – und, was beispielsweise Zeltmieten angeht, auch finanziert.