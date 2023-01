Hilfe gegen die Sucht : Die Gefahr verschwindet nie

INFO

Alle Mitarbeitenden in der ambulanten Suchttherapie haben eine anerkannte Zusatzqualifikation und langjährige Berufserfahrung. Die Therapie ist besonders für Menschen geeignet, die aus beruflichen, privaten oder familiären Gründen nicht länger abwesend sein können. Sie besteht aus einem Einzel- und einem Gruppengespräch pro Woche sowie einer medizinischen Ein- und Ausgangsuntersuchung. Die Angehörigen können in die Behandlung einbezogen werden.

Ein weiterer Baustein ist die Beratung bei beruflichen, sozialen und finanziellen Problemen. Die Kosten für die Therapie werden von den Renten- und Krankenversicherungen übernommen.

In einem Vorab-Gespräch klären die Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen in Bitburg, Prüm und Daun über die Möglichkeiten auf und erarbeiten mit den Klienten ein passendes Angebot. Sie helfen außerdem bei der Antragsstellung.

Ziele der Therapie sind vor allem eine stabile und zufriedene Abstinenz, aber auch die Erhaltung oder das Wiederherstellen der Erwerbsfähigkeit und die soziale und berufliche Integration. Erkrankte und deren Angehörige können sich kostenfrei und unverbindlich mit den Beratungsstellen des Caritasverbands in Verbindung setzen. Die Mitarbeitenden stehen unter Schweigepflicht. Man erreicht sie in Prüm unter Telefon 06551/971090, in Bitburg unter 06561/96710, in Daun unter 06592/95730.