Krankenhäuser Radiologie am Krankenhaus Prüm: Zulassung entzogen

Keine erfreuliche Nachricht für viele gesetzlich Versicherte in der Eifel –aber eine, die zu erwarten war: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat dem Kölner Strahleninstitut, das am St.Joseph-Krankenhaus seit vergangenem Oktober auch ambulante Kassenpatienten behandelte, diesen Teil der Zulassung wieder entzogen. Das Institut betreibt in Prüm seit 2022 die Radiologie.