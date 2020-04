CORONA : Behelfsmasken sind der Renner

Prüm Auch im Eifelkreis wird fleißig genäht. Beispiele aus Irrel, Bickendorf und Prüm.

Nachdem die ein Bild davon in einem sozialen Netzwerk eingestellt worden war, rappelt bei Wilfried Kootz vom Förderverein Bickendorf hilft, der die Bestellungen aufnimmt, ständig das Telefon. Daher weist er darauf hin, dass die Teile nur an Menschen aus Bickendorf und den Nachbarorten abgegeben werden. Und zwar kostenlos. Bestellungen unter Telefon 0170/9969889.

Beim Prümer Weltladen-Team werden derzeit auch Behelfsmasken angefertigt. Mechthild Ballmann und ihre Mitstreiterinnen nähen sie aus Baumwolle. Einige davon hat Ballmann bereits an die Lebenshilfe-Wohnstätte am Stadtwald weitergegeben.

Der Weltladen, der seit gut zwei Wochen nun geschlossen ist, soll auch wieder geöffnet werden – und zwar in der Karwoche am Dienstag von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. Auf vielfachen Wunsch werde man den Laden in diesem kleinen Zeitfenster wieder öffnen, sagt Ballmann, „damit unsere Kunden sich wenigstens mit den gewünschten fairen Lebensmitteln eindecken können“.

Auch in Irrel wird genäht. Die Initiative „Hand in Hand für Irrel“ stellt Behelfsmasken her. Etwa 25 Leute sind dabei, diese herzustellen. Zuerst wurde die Feuerwehr damit versorgt. Nun sollen alle Bürger, die Bedarf haben, nach und nach damit ausgestattet werden. „Wichtig ist das besonders für unsere Helfer, die für andere einkaufen gehen und Lebensmittel vorbeibringen“, sagt Doris Backendorf von „Hand in Hand“. Hintergrund: Eine Behelfsmaske ist kein wirksamer Virenschutz für den Träger, aber ein gewisser Spritzschutz für die Person gegenüber auch wenn man sich an den vorgeschriebenen Abstand hält.