Fragen und Antworten : Giftraupen in der Eifel - Wie gefährlich ist der Eichenprozessionsspinner dieses Jahr?

Haarige Angelegenheit: Auf dem Speicherer Friedhof haben sich die Raupen bislang wohlgefühlt. Wegen dort jagender Meisen gab es 2021 aber keinen Befall mehr. Foto: TV/Christian Altmayer

Eifel Der Eichenprozessionsspinner ist auch in der Eifel zur Plage geworden. 2021 allerdings war bisher kein gutes Jahr für die Raupe. Das lag am Wetter, aber auch an den Gemeinden, die den haarigen Biestern mit allerlei Mitteln zu Leibe rückten. Was Sie jetzt über die Schädlinge wissen müssen.