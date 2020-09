Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ : Bei allen Themen auf dem neuesten Stand

BITBURG Digital oder mit der gedruckten Ausgabe: Die Azubis der Volksbank Eifel haben durch das Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ ihr Wissen und ihre Kompetenzen gesteigert.

Die angehenden Bpatenankkaufleute der Volksbank Eifel kennen sich aus mit aktuellen Themen - egal, ob es sich um Nachrichten aus der Weltpolitik oder aus der Eifel handelt. Denn die Volksbank Eifel setzt schon seit dem Start im Jahr 2009 auf die Teilnahme am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ - im Projektjahr 2019/20 mit zehn Azubis, aktuell mit 13 Auszubildenden des ersten und zweiten Lehrjahrs. Sie profitieren vom Mehr an Wissen, aber auch der größeren Kommunikationskompetenz im Gespräch mit Kunden und Kollegen.

Diese Erfahrungen teilen auch die jungen Mitarbeiter: „Durch das Projekt habe ich die Zeitung intensiver gelesen. Außerdem habe ich mich so auch über ein größeres Themenspektrum informiert. Besonders interessiert haben mich die internationalen Top-Themen und natürlich der Bereich der Wirtschaft. Seit ich den Trierischen Volksfreund lese, hat aber auch mein Interesse an den regionalen und lokalen Nachrichten zugenommen“, sagt zum Beispiel Anna-Lena Wirz.

Die Volksbank Eifel stellt den Azubis ein eigenes Projekt-Tablet zur Verfügung, somit können sich die Auszubildenden parallel zur gedruckten Zeitungsausgabe auch per ePaper und im Laufe des Tages mit der Volksfreund-App über die aktuellen Themen informieren. „Meist am Abend habe ich die morgige Ausgabe digital in der App überflogen und am nächsten Tag dann nochmal in Papierform gelesen“, berichtet Azubi Oliver Billen.