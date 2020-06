Aktion : Bei Anruf Gedicht: Eine Aktion des Caritashauses

Irrel (red) „Bei Anruf Gedicht“: So könnte das Motto einer neuen Aktion des Caritashauses der Begegnung in Irrel lauten. Da der traditionelle Gedichtetreff im Moment nicht stattfinden kann, haben sich die ehrenamtlichen Leiterinnen des Gedichtetreffs bereit erklärt, allen Interessierten ein Gedicht per Telefon vorzutragen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und so geht’s: Man meldet sich telefonisch im Caritashaus der Begegnung an, dort wird die Telefonnummer notiert und an eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen weitergegeben.

Die Anrufer werden am Donnerstag, 18. Juni, zwischen 14.30 und 16 Uhr persönlich angerufen. Dabei wird ihnen am Telefon ein Gedicht vorgetragen – und, so das Caritashaus, „und natürlich bleibt auch noch Zeit für ein Gespräch“.

Wer selbst ein Gedicht oder eine kurze Geschichte gefunden hat, die gute Laune macht, kann dies auch den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen am Telefon vortragen.