Soziales : Bei Anruf Gedicht

Irrel (red) „Wir rufen Sie an mit einem Gedicht“: Diesen Service bietet das Caritashaus in Irrel an – und zwar am Donnerstag, 18. März, zwischen 14.30 und 16 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Gedichte zum Frühling.

