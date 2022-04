Energieversorgung : An der K89/B257 bei Badem entsteht ein Umspannwerk für Solarstrom

In der Nähe von Badem wird ein neues Umspannwerk gebaut. Die Anlage soll ab diesem Sommer den von PV-Anlagen produzierten Strom in das öffentliche Netz einspeisen. Foto: Höser Rudolf

BADEM (rh) Ein neues Schalt- und Umspannwerk, das den von Solarparks erzeugten Strom in das Hochspannungsnetz des Netzbetreibers einspeisen soll, entsteht dort, wo die aus Richtung Kyllburg kommende K89 oberhalb von Badem in die Bundesstraße 257 mündet.

Warum wird gerade an dieser Stelle gebaut? Die mögliche Anbindung von Umspannwerken ist insbesondere von der Struktur des Hochspannungsnetzes abhängig. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Freileitung des Netzbetreibers mit einem Eckmast, der räumlich und statisch gut für die Anbindung geeignet ist. Dieser Standort befindet sich außerdem außerhalb der relevanten Schutzgebiete und in der Nähe zu geplanten Solarparks. Die Arbeiten an der Anlage sollen bis Ende Juni 2022 abgeschlossen sein.