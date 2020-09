Ehrenamt : Ehrenamtstag mit vielen guten Signalen

Gerolstein Es ist coronabedingt eine „hybride“ Veranstaltung statt einer bunten und großen Feier am Sonntag. Dennoch sei eine Absage niemals eine Option gewesen, betont Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Dieser Tag soll ein Signal an alle Menschen aussenden, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Malu Dreyer beim Festakt im Gerolsteiner Lokschuppen vor rund einhundert geladenen Gästen. Ein Signal ist der 17. Landesweite Ehrenamtstag tatsächlich – in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur wird den ehrenamtlich tätigen Menschen in Rheinland-Pfalz Dank ausgesprochen, auch RPR1 überträgt die Veranstaltung live, und darüber hinaus können sich deutschlandweit Besucher im Internet hinzuschalten, den Livestream verfolgen und über einen virtuellen Marktplatz schlendern, auf dem 23 Aussteller sich und ihre ehrenamtlichen Projekte präsentieren. Jeder Stand ist per Internet-Chat erreichbar und stellt in einem Video die Arbeit der jeweiligen Organisation vor.