Blaulicht : Unfall nach Überholmanöver bei Krautscheid

Krautscheid Bei einem Überholmanöver stießen auf der L 9 bei Krautscheid am Mittwoch zwei Fahrzeuge zusammen.

Von Lauperath kommend in Fahrtrichtung Krautscheid versuchte eine Autofahrerin gegen 9.50 Uhr einen Lastwagen im Ende einer Rechtskurve zu überholen. Als sich ihr Fahrzeug in Höhe des LKWs befand, bemerkte die Fahrerin, dass ihr ein Auto entgegenkam. Sie stieß beim ausweichen seitlich mit dem Lastwagen zusammen.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.