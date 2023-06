Bitburg Bitburg ist erneut Etappenort der 23. Fairplay Tour der Großregion

Start der 23. Fairplay Tour ist am Sonntag, 16. Juli, in Trier. Die Strecke führt von Trier (16. Juli) über Bitburg (16. Juli) und Bütgenbach (17. Juli) nach Gillenfeld (18. Juli) und von dort aus über Birkenfeld (19. Juli) nach Orscholz (20. Juli.) Nach einer Übernachtung in Orscholz werden die Teilnehmer dann am 21. Juli in Trier um 14.30 Uhr an der Arena Trier am Ziel empfangen.