Archäologie in Bitburg : Das alte Stadttor und das Horn der Gäße

Bitburg Ein archäologisches Grabungsteam legt Reste eines größeres Bauwerks der Bitburger Stadtbefestigung frei.

Zunächst ist das Grabungsfeld in der unteren Schakengasse unweit der Bitburger Brauerei in der Hand junger Frauen: Louise Lamberty, Grabungsarbeiterin von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), schwingt eine Hacke. Dass der Boden sehr trocken ist, macht die Sache nicht leichter. Trockene Bodenschichten erschweren die Arbeit der Archäologen zunehmend.

Dann beginnen Louise Lamberty und Ferdinand Heimerl, der häufiger in Bitburg anzutreffen ist, weil er sich in seiner Doktorarbeit vor allem mit dem spätrömischen Beda befasst, mit der Vermessung des Geländes. Und Grabungsleiter Dr. Lars Blöck von der GDKE kommt hinzu und informiert über den Stand der Grabungen. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt der Archäologe. Seit Donnerstag, 1. August, ist sein Team in der Gasse zugange, und die Arbeit der Altertumsforscher wird sich noch ein paar Monate hinziehen.