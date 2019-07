Sport : Bei Herrn Müller-Becker fing alles an

Bitburg Der FC Bitburg feiert am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen und blickt gerade im Fußball auf einige Erfolge zurück.

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des FC Bitburg erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt: Noch bevor es am Sonntagmorgen ab 11.30 Uhr zum offiziellen Festakt im Stadion Ost kommt, lädt der Verein tags zuvor zum Treff der Ehemaligen ein.

Zu einem Kleinfeldturnier der Freizeit- und Betriebsmannschaften kommt es am Freitag, ab 18.30 Uhr. Samstag ab 10 Uhr folgen verschiedene Spiele des Bitburger Nachwuchses. Um 18.30 Uhr startet dann im Stadion Ost ein Kleinfeldturnier der Altherrenteams. Ab 21 Uhr gibt es Musik im Festzelt mit DJ X One. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Frühschoppen los. Der offizielle Festakt mit Reden und Ehrungen – unter anderem haben sich Landrat Joachim Streit und Walter Desch, der Präsident des Fußballverbandes Rheinland, angekündigt – beginnt um 11.30 Uhr. Nachmittags treffen die Benefizfußballer der Lichtblick-Elf ab 14 Uhr auf die Legenden-Elf des 1. FC Köln. Angekündigt sind hier unter anderem die früheren Bundesligaspieler Carsten Cullmann, Matthias Scherz, Matthias Hönerbach und Stephan Engels. Ab 16 Uhr empfangen die Bitburger Fußballerinnen den Frauen-Bundesligisten 1. FC Köln.

Am 22. Mai 1977 deklassierten die Bierstädter in der ersten Runde vor 1500 Zuschauern den Saar-Vize FV Eppelborn mit 6:2 und konnten es im Rückspiel eine Woche später gemächlich angehen lassen.

Die 1:2-Niederlage reichte zum Weiterkommen. In Runde zwei gastierte die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf im Stadion Ost. 2300 Zuschauer bejubelten zwar zwei Treffer von Johannes Brühl und einen von Heinz Ewen, unterm Strich gab es aber eine knappe 3:4-Niederlage. Im Rückspiel im legendären Stadion am Flinger Broich führte der Gast aus der Südeifel zweimal, zog jedoch vor 5500 Besuchern beim 2:4 gegen den späteren Amateurmeister aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt den Kürzeren.

Einen ähnlichen Aufschwung wie unter Mijatovic erlebte der FC Bitburg noch einmal gut ein Jahrzehnt später: Nach dramatischem Spielverlauf gelang unter Trainer Peter Berger am 2. Juni 1988 dank des 6:5 nach Verlängerung gegen den FSV Salmrohr der Gewinn des Rheinlandpokals. Die Rot-Weißen waren für den DFB-Pokal qualifiziert, wo aber in der ersten Runde nach dem 1:3 gegen den SV Saar 05 Saarbrücken Endstation war.

Im DFB-Pokal mischten auch die Bitburger Fußballerinnen schon mit. Was bei den Männern längst der Vergangenheit angehört und auch so schnell nicht wieder eintreten wird, gehört bei ihnen zum Standardprogramm: Drittklassig spielen sie auch in der neuen Saison.

Gründe, mit Stolz auf das Vereinsgeschehen der vergangenen 100 Jahre zurückzublicken, wird es am Wochenende also einige geben. Und sicher werden die Festgäste schmunzeln, wenn sie in der Chronik lesen, wie alles begann: 1919, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, stellte ein gewisser Herr Müller-Becker den Bitburger Fußballern eine Wiese zur Verfügung. Torstangen und Eckfahnen wurden in Eigenregie gefertigt. Die schwierigsten Hürden waren genommen, und die Erfolgsstory konnte beginnen.