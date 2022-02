Musik : Neuer Dirigent in Preist: Johannes Krämer übernimmt

Preist Nach fast acht Jahren hat Detlef Krakau auf eigenen Wunsch den Dirigentenstab und die musikalische Zukunft des Musikvereins in neue Hände übergeben.

Und: „Besonders freut es uns aber auch, mit seinem Ausscheiden als Dirigent einen großartigen Musiker in den eigenen Reihen gewonnen zu haben. Detlef wird seinem Musikverein auch weiterhin als Aktiver erhalten bleiben und den Verein am F-Horn bestens unterstützen.“

Der neue Dirigent Johannes Krämer begann seine musikalische Ausbildung am Schlagzeug im Alter von sechs Jahren an der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm bei Michael Steffen und Martin Schae­fer. Dort erhielt er Unterricht am Drum-Set sowie am klassischen Schlagwerk wie kleiner Trommel, Pauke und Stabspiel. Im Jahre 2010 trat er dem Jugendorchester des Musikvereins Preist bei und 2011 dem Stammorchester, wo er bis heute aktives Mitglied ist.