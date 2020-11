Neue Prüm App kann ab Samstag geladen werden : Beide haben ihre Berechtigung

Prüm bekommt eine zweite App. Ausgedacht und umgesetzt wurde sie von Stadt und Gewerbeverein. Das ist ein tolles Angebot für Einheimische und Gäste. Denn ein Handy hat heute fast jeder und meistens auch dabei.

So kann man schnell nachsehen, was wo los ist und bleibt immer auf dem Laufenden. Im Gegensatz zu Broschüren oder Flyer ist eine App schneller zu aktualisieren. Und Gäste finden sich viel besser auf fremden Terrain zurecht. Eine Stadt-App ist zeitgemäß. Wichtig ist, dass sie immer gut gepflegt wird.

Dass es noch eine zweite App gibt, ist im Prinzip ein Mehrwert. Was man bei der einen an Information vermisst, findet man vielleicht bei der anderen. So gesehen, haben beide ihre Berechtigung.