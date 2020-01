Serie : In Rittersdorf wird die Arbeit aufgeteilt

Rittersdorf Beigeordnete und Ortsbürgermeister kümmern sich um vier Geschäftsbereiche und haben 2020 viel vor.

(ma) „Ich bin kein Politiker“, sagt Holger Klein, der seit der konstituierenden Sitzung am 14. August Ortsbürgermeister der 1444 Einwohner zählenden Gemeinde Rittersdorf in der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist. Deshalb habe er die Einarbeitungsphase durch seinen Vorgänger Walter Heyen im Amt auch als sehr hilfreich empfunden, wie er sagt.

Jetzt ist das neue Jahr angebrochen und in Rittersdorf hat man sich so einiges vorgenommen: Um die Aufgaben besser bewältigen zu können, gibt es das Rittersdorfer Modell mit vier Geschäftsbereichen, um die sich der Ortsbürgermeister sowie die drei Beigeordneten nebst Ausschussmitgliedern kümmern. Für den Geschäftsbereich 1 „Umwelt“ ist Otmar Koch zuständig, für den Bereich 2 „Bauen“ Wolfgang Francois und für „Dorfgemeinschaft und Soziales“, Geschäftsbereich 3“, Renate Stalpes. Um den Geschäftsbereich 4 kümmert sich der Ortsbürgermeister selbst wie zum Beispiel um Personal, Kindertagesstätte und Planungsrecht.

Unter dem Arbeitstitel „Königskreuz“ verbirgt sich ein mögliches Neubaugebiet, das die Antwort auf die große Nachfrage nach Baugrundstücken in Rittersdorf werden soll. Auch die Erweiterung des Gewerbegebietes steht an. Und da die Raiffeisen-Warenzentrale 2022 nach Bitburg umsiedelt ist, ist auch ein Ersatz natürlich willkommen. Das gilt auch für die Nahversorgung. Der traditionsreiche Lebensmittelladen von Marie-Theres und Friedel Hülpes in der Ortsmitte ist seit Silvester 2017 geschlossen. „Wir stehen am Anfang von Verhandlungen mit einem Interessenten, der einen Supermarkt hier bauen möchte“, sagt der Ortsbürgermeister. Und er wäre froh, wenn das in dieser Legislaturperiode noch klappen würde.