Echternacherbrück : Beigeordneter will Dorfchef werden

Beigeordneter will Dorfchef werden

Echternacherbrück Echternacherbrück hat seit September 2019 keinen Ortsbürgermeister mehr. Amtsinhaber Ralf Schrauf war damals aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Und hat die Geschicke der Gemeinde in die Hände des Ersten Beigeordneten Gerhard Krämer übergeben.

Der könnte nun vielleicht Schraufs Nachfolger werden. „Ich habe das jetzt ein halbes Jahr als Vertreter gemacht, dann kann ich auch direkt Nägel mit Köpfen machen“, sagt Krämer in einem Telefonat mit dem TV. Und kündigt an bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 3. Februar, für das Amt des Dorfchefs zu kandidieren.