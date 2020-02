Strafverfahren : „Beischlaf mit einer 13-Jährigen ist eine Straftat“

Schwerer sexueller Missbrauch war Gegenstand einer Verhandlung am Amtsgericht. Foto: Maria Adrian. Foto: TV/Maria Adrian

Bitburg Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat das Jugendschöffengericht Bitburg einen 22-Jährigen zu einem Jahr auf Bewährung nach Jugendstrafrecht verurteilt. Der Angeklagte sprach von einer Liebesbeziehung.

Es gibt Eltern, die sich um ihre Kindern kümmern und es gibt Eltern, die das nicht tun. Welche Folgen das mitunter haben kann, das zeigte sich beispielhaft in einer Verhandlung am Amtsgericht Bitburg.

Im Prozess gegen einen zur Tatzeit 20-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs wurde deutlich, dass der junge Mann keinen einfachen Weg ins Erwachsenenleben gehen konnte, wie es Richter Udo May formulierte. Der Angeklagte aus dem Großraum Prüm hat keinen Kontakt zum Vater und kaum Kontakt zu seiner Mutter. Die Eltern haben sich getrennt, als er noch ein Kind war. Die Mutter lebt mit ihrer neuen Familie im Ausland. Der Angeklagte sei sehr oft alleingelassen worden, mutmaßt der Richter. Schließlich hatte der 20-Jährige eine „Liebesbeziehung“, wie er es selbst nennt, zu einer damals 13-Jährigen, was wiederum die Eltern des Mädchens nicht akzeptieren wollten und konnten.

Im Frühjahr 2018 kam es dennoch zum Geschlechtsverkehr zwischen dem Kind und dem 20-Jährigen – einvernehmlich, wie es in der Anklageschrift heißt. Staatsanwältin Selina Schmitz nennt es „einen nicht von Gewalt geprägten Geschlechtsverkehr“ – allerdings sei das ein Beischlaf mit einem Kind und eben als schwerer sexueller Missbrauch zu werten.

Als die Eltern der 13-Jährigen davon erfuhren, kam es schließlich zur Anzeige und zu diesem Strafverfahren vor dem Jugendschöffengericht. „Die Eltern des Mädchens haben sich absolut richtig verhalten“, betont Richter May.

Ein Hindernis für den Prozess ergab sich dann noch durch das Fehlen der Jugendgerichtshilfe an diesem Prozesstag. Denn die Entscheidung, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewendet werden soll, wäre den Prozessbeteiligten mit einer Beurteilung durch die Jugendgerichtshilfe leichter gefallen.

Prüm macht das Rennen - Radsportereignis wird nicht in Bitburg ausgetragen

205 Kilometer quer durch die Eifel : Prüm macht das Rennen - Radsportereignis wird nicht in Bitburg ausgetragen

So konnte sich das Schöffengericht noch kein richtiges Bild von dem Angeklagten machen. Der gab dann aber eine Erklärung ab und räumte die Tat ein. Er habe gewusst, wie alt das Mädchen war. Die Trennung sei schließlich auf Druck der Eltern des Mädchens hin erfolgt, so der Angeklagte. Von Juli bis November 2018 seien die beiden noch mal ein Paar gewesen.

Richter und Staatsanwältin sahen bei dem 22-Jährigen eine erhebliche Reifeverzögerung. Für ihn spreche, dass er strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten sei, er habe sich geständig gezeigt, so dass nach Ansicht der Staatsanwältin eine Bewährungsstrafe angemessen sei und die Zahlung eines Schmerzensgeldes ebenso.

Bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog, entschuldigte sich der Angeklagte für seine Tat. Richter May verkündete das Urteil: Der Angeklagte wird des schweren sexuellen Missbrauchs für schuldig gesprochen und erhält ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Er muss zudem die Kosten des Verfahrens tragen und ein Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro an die 15-Jährige zahlen. Eine Schwere der Schuld sei nicht zu begründen, schädliche Neigungen seien nicht festzustellen.