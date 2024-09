Schöner Wohnen Warum es besser ist, sich für einen Altbau zu entscheiden

Edith Pallien sitzt in ihrem Gartenpavillon bei Kaffee und Zwetschgenkuchen. An den Wänden alte Gemälde, das Mobiliar antik. Aus dem Fenster fällt der Blick auf das alte Notariat aus dem Jahr 1825, Edith Palliens Wohnhaus. Sie und ihr verstorbener Mann Josef haben das klassizistische Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, 1977 gekauft und drei Jahre lang in Schuss gebracht. Dafür erhielten sie 1989 den Denkmalpflegepreis. Vier weitere ihrer Häuser erhielten Auszeichnungen. Insgesamt hat das Ehepaar sechs Gebäude saniert, alle mindestens 100 Jahre alt.