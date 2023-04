Pluspunkt für die Innenstadt Hunderte Parkplätze mehr für Bitburg? Diese Idee hat der Bürgermeister

Die Aussicht: erstklassig. Gen Norden schweift der Blick über Felder bis zum Waldrand, wo das Naherholungsgebiet Königswäldchen beginnt, das inzwischen auch mit einem Radweg entlang der Kölner Straße an die Innenstadt angeschlossen ist. In die andere Richtung, gen Süden, zeichnet sich Bitburg mit Liebfrauenkirche und Brauerei-Turm in die Landschaft. Der Standort „Auf Burghöh“ am Nord-End hat seinen Reiz.