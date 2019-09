Mehr Geld und mehr Verantwortung: gute Aussichten für den Eifeler CDU-Politiker : Bekommt Michael Billen einen eigenen Geschäftsbereich beim Kreis?

Bitburg-Prüm Der Kreis plant, dem CDU-Beigeordneten mehr Verantwortung zu überlassen. Die SPD stellt sich gegen den Vorschlag der Verwaltung.

Ein Landrat hat viel zu tun, insbesondere im Eifelkreis, dem größten Kreis in Rheinland-Pfalz. Joachim Streit würde daher gerne Verantwortung abgeben, und zwar an den ersten Beigeordneten Michael Billen (CDU). Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor. Demnach plant die Behörde, Streits Stellvertreter einen Geschäftsbereich zuzuweisen. Zuständig wäre er dann für die Jugendhilfe, den Arbeitskreis Bauen, den Ausschuss für Umweltschutz und Abfallwirtschaft, die lokale Leader-Gruppe und die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft (A.R.T.). Was auffällt: All das sind Aufgaben, die der CDU-Mann bereits seit Jahren wahrnimmt. Warum es trotzdem einen Geschäftsbereich braucht, erklärt Landrat Streit so: „In der letzten Wahlperiode hat Billen mich in vielen Bereichen unterstützt.“ Er habe sich als Beigeordneter ohne Geschäftsbereich um die Aufgabengebiete gekümmert und diese mit den Fraktionen koordiniert. Daher solle er nun einen Geschäftsbereich bekommen, schreibt Streit.