Corona-Pandemie in Belgien : Die Lage beim Nachbarn spitzt sich weiter zu

Regeln erneut verschärft: Friedhelm Wirtz, Bürgermeister von Büllingen. Foto: Fritz-Peter Linden

Büllingen/St. Vith Was der Bundesrepublik blühen könnte, ist in Belgien bereits zu sehen: Nahezu ungebremst steigende Infektionsraten und ein härterer Lockdown als auf deutscher Seite. Wir blicken noch einmal über die Grenze zu den Eifel-Gemeinden im Königreich.

Europäische Nachbarn im pandemischen Parallelschwung: Etwa 14 000 Neuinfektionen täglich, auf deutscher wie auf belgischer Seite – das ist der Stand am Mittwoch. Allerdings hört da die Ähnlichkeit auch bereits wieder auf: „Sie haben 80 Millionen, wir nur elf“, sagt Friedhelm Wirtz, der Bürgermeister der Gemeinde Büllingen. Sein Land liegt deshalb auf dem Kontinent auf Platz eins, was die Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrifft.

Das ist die sogenannte Inzidenz – also Ansteckungen pro Woche und 100 000 Einwohner. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm bewegt sie sich seit Mitte Oktober, nach diversen Feten, die das Geschehen beschleunigten, immer in dreistelliger Höhe: Am Dienstag lag der Kreis bei 175, mehr als drei Mal so hoch wie der Warnwert von 50, der Vulkaneifelkreis bei 96.

Dramatisch gestiegene Zahlen: auch in der belgischen Gemeinde Büllingen. Bürgermeister Friedhelm Wirtz kämpft dagegen an. Foto: Fritz-Peter Linden

INFO Belgien: Die Grenze bleibt vorerst offen Trotz der Dramatik bei den Infektionszahlen: Die Grenze zum Nachbarland bleibt geöffnet, das gilt uneingeschränkt. Man kann sich , egal wie lange im Nachbarland aufhalten, einkaufen, Familie und Freunde besuchen, so lange man sich an die Höchstzahl von vier Personen hält. Und an die Sperrstunde zwischen 22 und 6 Uhr.

Tatsächlich nimmt man in Belgien dafür sogar einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Inzidenz lag, ebenfalls am Dienstag, im ganzen Land bei 1391 und stieg am Mittwoch über 1400. In der Gemeinde Büllingen, mit 5400 Einwohnern der Stadt Prüm vergleichbar, ist sie noch deutlich höher: 3336.

Durchfahrt weiterhin genehmigt: Die Grenze zu Belgien bei Losheim. Foto: Fritz-Peter Linden

„In Deutschland“, sagt Wirtz mit grimmigem Sarkasmus, „macht man sich ja schon Sorgen bei 50.“ Die belgische Lage? „Schreiben Sie einfach: beschissen“, sagt er. „Es ist ganz schlimm.“ Und sieht in den anderen Eifelgemeinden der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) – Sankt Vith, Burg Reuland, Amel und Bütgenbach – nicht besser aus (zur DG mit ihren 70 000 Einwohnern zählen im Norden außerdem Eupen, Raeren, Kelmis und Lonzen).

Weshalb das nationale Krisenzentrum zum Wochenbeginn die seit Mitte Oktober geltenden Einschränkungen noch einmal verschärfte: Seit damals sind unter anderem Restaurants und Cafés bereits geschlossen. Jetzt gilt: Zwischen 22 und 6 Uhr darf sich niemand in der Öffentlichkeit bewegen. Privat und öffentlich dürfen nur noch vier Personen zusammen sein. Einkaufen darf man nur noch zu zweit.

Sämtliche Veranstaltungen und Feiern, darunter auch kirchliche jenseits der Gottesdienste, sind verboten, Freizeitparks geschlossen, Sport unter Dach nur bis zum Alter von 12 Jahren noch erlaubt. Tür-an-Tür-Verkäufe oder -Besuche, etwa wenn Kinder an Halloween „klingeln“ gehen: untersagt. Die Regeln gelten vorerst bis einschließlich Donnerstag, 19. November.

Aber wie kam es auf belgischer Seite und speziell in der Eifel zu dieser dramatischen Entwicklung? Eine Antwort: Volksfeste. „Wir haben Kirmessen gehabt“, sagt Wirtz. Und dabei sei in einigen Dörfern kräftig gefeiert worden. Unter anderem auch auf den Sportplätzen, etwa nach Fußballspielen oder bei anderen Anlässen. Nach all diesen Ereignissen seien dann die Fallzahlen in die Höhe geschossen.

Wirtz verweist dabei besonders auf die Sportanlagen: Die DG habe in der Vergangenheit die Vereine finanziell großzügig unterstützt. Die Folge: Sie verfügen oft über ebenso großzügige Gebäude, in denen man viele Gäste unterbringen kann. Wirtz: „Das ist wie in einer großen Kneipe. Das sind Lokale, da machen sie Hochzeiten drin. Das kennt man so im deutschen Grenzraum nicht.“ Von einem dieser Feste hat Wirtz ein Video gesehen. Es hat ihn erschreckt: „Da hat man gefeiert, als wäre Corona ein Fremdwort.“

Eine Folge dieser Entwicklung: „In vielen Betrieben hier läuft überhaupt nichts.“ Denn jenseits der nachgewiesenen Ansteckungen seien zahlreiche Kontaktpersonen im weiteren Umfeld in Quarantäne. „Das ist für die Wirtschaft und die Betriebe eine Katastrophe.“

Und das, nachdem zumindest Tourismus und Gastronomie einen starken Sommer erlebt hatten: Nach den Schließungen in März und April, sagt Wirtz, „hatten alle so ein gutes Jahr wie nie. Weil die Leute im Inland Urlaub gemacht haben.“ Jetzt herrsche überall große Ungewissheit, wie es weitergehe „und wie lange der Spuk dauert“.

Erneut aber zeigt sich Eupen großzügig: Die DG hat noch einmal einige Millionen Euro für Touristiker und Gastgewerbe bereitgestellt, die Gemeinden prüfen die Anträge – und zahlen dann, je nach Betrieb und Wirtschaftszweig (etwa Reiseunternehmen, Hotel, Café oder Ferienwohnung), 10 000 Euro, 5000 oder 2000 aus. Auch auf rheinland-pfälzischer Seite, Stand Mittwoch, sind nach Angeben von Daniele Haas, Chefin im Prümer Hotel zum Goldenen Stern, vom Land Hilfen zumindest angekündigt.

Bedrohlich, im ganzen Land und in der DG: Die Situation in den Krankenhäusern. Auch in der St. Vither Klinik St. Josef: Dort sprechen wir mit Christian Krings. Der frühere Bürgermeister der Prümer Partnerstadt ist heute Vorsitzender des Verwaltungsrats. Er kommt gerade aus der täglichen Krisensitzung. „Unsere Covid-Station“, sagt Krings, „ist praktisch voll belegt.“ Vor ein paar Minuten habe man beschlossen, zwei Patienten, beide in kritischem Zustand, nach Deutschland zu verlegen. „Auch wir müssen verlegen, weil die Situation so angespannt ist.“ Und man sei dankbar dafür, dass das auf deutscher Seite möglich sei. „Man versucht ja, jedes Menschenleben zu retten“, sagt Krings.

24 Patienten liegen am Mittwoch auf der Corona-Station, sieben Betten hat das Haus in der Intensivabteilung. Auch dort, sagt Krings, können Patienten beatmet werden. Aber man sei nahe an der Kapazitätsgrenze, zumal auch Ärzte und Pflegekräfte erkrankt seien.

Und die kommenden Tage? „Es sieht so aus, als ob der Druck noch größer wird“, sagt Christian Krings. Und dann sagt er noch etwas: „Es ist schlimm, dass viele das so herunterspielen“, dass manche Covid-19 als „Lappalie“ oder als „Fake News“ bezeichneten. „Vor allem, wenn man sieht, wie die Leute in der Klinik um jedes Leben kämpfen.“

Am Mittwochmittag melden die ostbelgischen Eifelgemeinden folgende Ansteckungszahlen: 19 in Büllingen, 18 in Bütgenbach, 19 in Amel, 17 in Burg Reuland – und 26 in St. Vith. Der Druck steigt weiter.