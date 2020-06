Kostenpflichtiger Inhalt: Landesgrenze : Belgische Grenze - Auf ein Neues ohne Schlagbaum

Es sei einiges schief gelaufen während der Corona-Krise, sagen Kommunalpolitiker aus der deutsch-belgischen Grenzregion. Doch aus Fehlern könne man in Zukunft lernen. V.l.n.r.: Andreas Kruppert, Marion Dhur, Herbert Grommes, Oliver Paasch, Joachim Streit, Aloysius Söhngen, Manfred Müller. Foto: Vladi Nowakowski

Stupbach/Stoubach Das Treffen deutscher und belgischer Kommunalpolitiker sollte eine Aufforderung an das Königreich sein, Grenzkontrollen aufzuheben. Stattdessen wird Resümee gezogen, weil die Entscheidung dazu bereits gefallen ist.



Genau durch die Mitte der schmalen Brücke über die Our soll angeblich eine Landesgrenze verlaufen.

Nur ist davon nichts zu sehen, weder auf der deutschen, noch auf der belgischen Seite. „Wir haben längst vergessen, dass hier eine Grenze war“, sagt ein Einwohner des kleinen Ortes Stupbach, der, wenn man die Brücke überquert, Stoubach heißt. Das ist dann auch die einzige nennenswerte Veränderung, die auffällt.

Ursprünglich war der Ortstermin, an dem Bürgermeister der Gemeinden auf belgischer und deutscher Seite und Oliver Paasch, Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens teilnehmen, als Demonstration gedacht, um ein Zeichen gegen die Grenzkontrollen zu setzen.

Inzwischen hat das Königreich Lockerungen beschlossen: Seit dem 30. Mai dürfen sich Familienangehörige beiderseits der Grenze wieder besuchen, ab dem 8. Juni dürfen Touristen einreisen, ab dem 15. Juni werden die Grenzen wieder offen sein.

„Vor 35 Jahren trat das Schengen-Abkommen in Kraft und erst ab dann ging es hier im Grenzgebiet aufwärts“, sagt Landrat Joachim Streit, der bereits seit einigen Wochen auf die Grenzöffnung nach Ostbelgien drängt (der TV berichtete).

„Wir treffen uns hier, um für die Menschen in der Region ein positives Zeichen zu setzen.“ Am 20. März hatte Belgien Grenzkontrollen eingeführt - sehr zum Missfallen der Menschen auf beiden Seiten der Schlagbäume. „Ich glaube, jeder hier hat in den vergangenen 19 Wochen verstanden, wie wichtig Schengen für die Region ist“, sagt Ministerpräsident Oliver Paasch.

Die Reaktion, die Grenzen aufgrund der Corona-Pandemie zu schließen, sei vorschnell gewesen. „Richtiger wäre der Reflex gewesen, grenzüberschreitend zusammen zu arbeiten, um Strategien abzusprechen und Maßnahmen zu ergreifen, die in die selbe Richtung zielen.“ Diese Chance sei nun verpasst, sagt Paasch. „Hoffentlich müssen wir so eine Situation nie wieder erleben.“

In den vergangenen Wochen sei der ständige Austausch mit den Partnern auf deutscher Seite oft reibungsloser gelaufen, als die innerbelgische Kommunikation. „Das wäre ohne die funktionierenden und in vielen Jahren gewachsenen Netzwerke nicht möglich gewesen.“

Manchmal hätten selbst negative Dinge einen Nutzen, äußert Prüms Verbandsgemeindebürgermeister Aloysius Söhngen. „Es ist wohl allen in dieser Krise bewusst geworden, welch historische Leistung das Schengen-Abkommen darstellt.“

Vielleicht werde man dadurch noch ein Stückchen näher zusammenrücken. In Sachen verpasste Chancen gibt Söhngen Ministerpräsident Paasch recht: „Dadurch ist ein Flickenteppich an Regelungen entstanden, den man hätte verhindern können, sagt Söhngen.

Eines sollte nicht vergessen werden, erwähnt Herbert Grommes, der Bürgermeister von St. Vith, in der kleinen Runde, die sich auf der Grenzbrücke versammelt hat: „Europas Werte wurden bereits vor der Corona-Krise von so manchem Kritiker massiv in Frage gestellt.“ Der europäische Gedanke jedoch stehe für Frieden, Freiheit und Freizügigkeit auf dem Kontinent. „Das sollten wir in Zukunft stärker in den Vordergrund rücken.“

Endlich sei mit der Grenzöffnung ab dem 15. Juni eine Perspektive da, „und darauf arbeiten wir zu“, sagt Marion Dhur, Bürgermeisterin von Burg Reuland.

„Der Lockdown führte zu massiven Einschränkungen und zu einer bedrückenden Atmosphäre, die mit den Grenzschließungen noch düsterer wurde“, erzählt Dhur. „Ich glaube nicht, dass es der Regierung in Brüssel wirklich bewusst ist, wie sehr wir in dieser Region zusammen leben und voneinander abhängig sind“, sagt die Bürgermeisterin.

„Das soll uns eine Mahnung für die Zukunft sein, mehr als sonst in den Dialog zu gehen“, erwidert Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. „Den Luxus, dass in dieser Region mit Luxemburg, Belgien und Deutschland drei Länder in Freundschaft zusammenarbeiten, müssen wir uns erhalten.“

Er sei offensichtlich der Jüngste in der Runde und kenne geschlossene Grenzen gar nicht, erzählt Lützkampens Bürgermeister Manfred Müller. Auf seine Gemeinde hatte die Schließung der Grenze zu Belgien direkte Auswirkungen: „Das Personal unseres Kindergartens kommt zum größten Teil über die Our nach Lützkampen“, sagt Müller.