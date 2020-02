Konzert : Noch Karten für Prümer Konzert mit Ben Sands

Prüm Der irische Folkmusiker Ben Sands spielt wieder ein Konzert in Prüm: Am Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, gastiert er in der Kapelle des Konvikts. Einlass ist um 18.30 Uhr. Für diesen Abend sind noch Karten erhältlich, sie kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.