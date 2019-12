Gesellschaft : Benefiz-Gala in Oberkail

Oberkail (red) Die Kreismusikschule Bitburg-Prüm lädt zur Benefiz-Gala am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, in die Pfarrkirche in Oberkail ein. Für den ausrichtenden Musikverein Oberkail ist dies der Abschluss der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Vereinsjubiläum.

