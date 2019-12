Freizeit : Die Kreismusikschule Bitburg-Prüm hat ihr 50-Jähriges Bestehen mit ihrer 20. Benefiz-Gala in Oberkail gefeiert

Rund 400 Besucher erfreuten sich an den Klängen des Orchesters und spendeten für die Musiktagen des Musikvereins Oberkail-Gindorf, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen gefeiert hat. Foto: Rudolf Höser

OBERKAIL/BITBURG Die Kreismusikschule Bitburg-Prüm hat ihr 50-Jähriges Bestehen mit ihrer 20. Benefiz-Gala gefeiert und ließ auch gleich noch den Musikverein Oberkail zum 90-Jährigen hochleben.

(rh) Am Sonntagnachmittag fand in der Pfarrkirche St. Michael in Oberkail die Benefiz-Gala der Kreismusikschule Bitburg-Prüm statt. 90 Jahre Musikverein Oberkail, 50 Jahre Kreismusikschule Bitburg-Prüm und 20 Jahre Benefiz-Gala waren gleich drei runde Jubiläen, die gefeiert wurden.

Rund 400 Besucher füllten die Kirche bis auf den letzten Platz, die von Verena Meiers, der Vorsitzende des MV Oberkail begrüßt wurden. „Für uns vom Musikverein Oberkail ist dies ein wunderschöner Abschluss der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Jubiläum“, so Meiers. Mit dem musikalischen Programm wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Konzert geboten. Neben stimmungsvoller Klaviermusik am Konzertflügel, beeindruckenden Klängen des Sinfonieorchesters erlebten die Zuhörer die ganze Breite der in der Musikschule unterrichteten Musik.