Hilfsaktion für die Eifel : Hamburg 1962, Eifel 2021: Flut verbindet

Das Bild zeigt die tapferen Radler beim Presseempfang zusammen mit dem Berzirksbürgemeister Ralf Neubauer (Mitte mit Flyer). Ihr seht von links: Bodo Fischer, Reinhard Erdmann, Petra Grüske, Nico Peters, Alexander Bast und Rudi Mewes. Foto: Claudia Fischer

Bitburg/Hamburg Sie sind gestartet. Sechs Mitglieder des Lions Clubs Hamburg Finkenwerder haben sich diese Woche auf den Weg gemacht. Sie radeln in mehreren Etappen nach Bitburg und sammeln Spenden, damit bei der Flut 2021 zerstörte Spiel- und Sportplätze in der Eifel wieder hergerichtet werden können. Wie es dazu kommt:

Etwas aufgeregt, aber auch völlig neugierig und voller Vorfreude sind sie gestartet. Aus Hamburg-Finkenwerder radeln fünf Männer und eine Frau seit dieser Woche in mehreren Etappen die rund 600 Kilometer nach Bitburg. Ihr Ziel: möglichst viele Spenden zu sammeln. Mit denen möchten die Radler, alle Mitglieder des Lions Clubs Hamburg-Finkenwerder, von der Flut geschädigte Gemeinden in der Eifel unterstützen. Wie es dazu kommt?

Nicht nur das internationale Netzwerk der Lions Clubs, sondern auch die Erfahrung einer Flut verbindet. „Vor 60 Jahren wurde Hamburg von einer extremen Sturmflut getroffen“, schreibt der Präsident des Lions Clubs Finkenwerder, Peter Albers, an den Lions Club Bitburg-Prüm. Viele Mitglieder des Hamburger Clubs haben die Sturmflut als Kinder und Jugendliche erlebt.

Info Die Stationen der Spenden-Tour 600 Kilometer in zehn Etappen: Die Benefizradler vom Lions Club Hamburg-Finkenwerder haben folgende Etappen bis nach Bitburg geplant und geben alles, ihre Etappenziele immer im Nachmittag gegen 17 Uhr zu erreichen. Ein Überblick über die zehn Stationen: 22. August: Rotenburg Wümme 23. August: Nienburg an der Weser 24. August: Minden 25. August: Gütersloh 26. August: Hamm 27. August: Hagen 28. August: Köln-Mühlheim 29. August: Bad Münstereifel 30. August: Gerolstein 31. August: Bitburg mit offiziellem Empfang am Abend.

Mit dem Hochwasser 2021 in Eifel und Ahrtal wurden Erinnerungen wachgerufen. „Alle Bilder werden wieder wach“, sagt Bodo Fischer, mit 87 Jahren der älteste der Radler. Er war bei der Sturmflut 27 Jahre. „Diese Erinnergungen, das bleibt ein Leben lang“, sagt Fischer, der wir unterwegs angerufen waren. Da hatte er mit seinen Mitstreitern gerade die zweite Etappe der Tour geschafft und war in Nienburg an der Weser gelandet. Fischer musste damals, 1962, beruflich „rüber nach Finkenwerder“, wie er erzählt. Die Zerstörung dort: verheerend. „Da waren viele Aussiedlerhöfe von Menschen, die aus Osteuropa gekommen sind“, sagt Fischer. Das Leid: riesig. Allein in Hamburg habe es bei der Sturmflut 315 Tote gegeben. „Die Bilder, die Verzweiflung, die Zerstörung, das wird alles wieder lebendig, wenn man Bilder von anderen Flutkatastrophen sieht“, sagt Fischer. Für ihn war sofort klar, dass er helfen will. „Wir wissen, wie langfristig die Spuren einer Flut zu sehen sind“, sagt der Finkenwerder Clubpräsident Albers.

Auch wenn die Flutkatastrophe in der Eifel nicht so dramatisch war, wie jene in Hamburg, vor allem auch, weil es hier glücklicherweise nur einen Toten gab, sind auch in der Eifel längst noch nicht alle Häuser, Sportplätze, Wander- und Radwege und Brücken wieder hergerichtet. Hilfe und Unterstützung also mehr als willkommen.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Hamburger für den Eifelkreis Spenden gesammelt, mit denen der Lions Club Flutopfer unterstützt hat. Nun folgt Teil 2 der Aktion „Fluten verbinden – Finkenwerder 1962 – Eifelkreis 2021“: Mitglieder des Hamburger Clubs, die die Sturmflut erlebt haben, radeln nach Bitburg.

Auf ihrer Tour machen die Lions unterwegs bei befreundeten Clubs Station und sammeln mit deren Unterstützung Spenden, mit denen im Eifelkreis Spiel- und Sportplätze sowie andere, von der Flut zerstörten Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche wieder hergerichtet werden sollen. Ein generationenübergreifendes Projekt.

Inzwischen haben sie die ersten Etappen in den Knochen. Die erste führte von Hamburg-Finkenwerder über 75 Kilometer nach Rotenburg, wo sie vom dortigen Lions Club empfangen wurden. Die Clubs, wo die Hamburger Station machen, trommeln jeweils bei ihren Mitgliedern und allen Bürgern für Spenden. „Ich war sprachlos und hingerissen von dieser großartigen Idee“, sagt Dirk Kuntze, Präsident des Lions Clubs Bitburg-Prüm.

Die Radler werden kommenden Mittwoch, 31. August, gegen 17 Uhr in Bitburg beim Simonbräu erwartet, wo es am Abend auch einen offiziellen Empfang mit Landrat Andreas Kruppert und Bürgermeister Joachim Kandels geben wird. Zur Ankunft der Radler am Nachmittag sind auch alle Bürger eingeladen. Wer helfen will: Spenden sind willkommen. Auch ein Konto wurde eingerichtet.

„Je mehr Geld zusammen kommt, desto mehr Projekte können wir unterstützen“, sagt Clubpräsident Kuntze. Er steht unter anderem in Kontakt mit Bürgermeisterin Janine Fischer von der Verbandsgemeinde Bitburger Land, um geeignete Projekte ausfindig zu machen. Wer eine stark zerstörte Spiel- oder Freizeitstätte für Kinder und Jugendliche kennt, etwa einen Sportplatz oder ein Jugendhaus, kann sich gerne beim Lionspräsident Dirk Kuntze per Mail an doc.kuntze@web.de (gerne mit Bildern von der Spiel-/Sportstätte) melden. Die Auswahl, welche Projekte konkret am Ende gefördert werden, treffen die Spender aus Finkenwerder. Damit möglichst viel geht: Bitte unterstützen Sie diese Aktion!