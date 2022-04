Benefizkonzert : Sylvia Nels und Achim Weinzen geben Benefizkonzert mit „Eifelgefühl“ für Jugend und Senioren

Bickendorf „Musik und Kultur für die gesamte Eifel“ — unter diesem Motto hat sich die Marke „Eifelgefühl“ in­zwischen etabliert. Am Freitagabend präsentierten die Macher ein Benefizkonzert mit Sylvia Nels und Achim Weinzen in der Pfarrkirche Bickendorf.

Horst Hültenschmidt aus Prüm gründete vor mehr als acht Jahren die Marke „Eifelgefühl“. Eines seiner Anliegen ist es, Künstlerinnen und Künstler aus der Region durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und Promotion über die Grenzen der Eifel und des Landes hinaus bekannt zu machen. Beim Konzert am Freitagabend standen die Mundart­sängerin Sylvia Nels und der Singer/Song­writer Achim Weinzen im Mittelpunkt. An diesem Abend engagierten sie sich zugunsten der Jugend- und Senioren­arbeit in der Gemeinde Bickendorf. Gerne wäre Hültenschmidt selbst nach Bickendorf gekommen, war aber durch andere Verpflichtungen verhindert.

Initiator vor Ort war der Verein „Bickendorf hilft“. Der Vorsitzende Wilfried Kootz wandte sich an die rund 90 Zuhörer. „Wir freuen uns, dass es wieder ein solches Konzert geben kann. Wir begrüßen besonders die beiden Künstler, die ihre Musik als Benefizkonzert präsentieren und damit die Jugend- und Seniorenarbeit in der Gemeinde Bickendorf tatkräftig unterstützen. Dafür gilt euch beiden unser herzlicher Dank“, sagte Kootz.

Damit und mit dem Erlös des Abends ist ein guter Grundstein für einen neuen Jugendraum gelegt. Auch das Engagement für den Seniorennachmittag, der an jedem ersten Montag im Monat in Bickendorf stattfindet, soll vom Erlös des Konzerts profitieren.

„Wir spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern in Mundart, aber auch solchen, die jeder versteht“, sagte Sylvia Nels in der Pause. Dabei waren altbekannte Songs und auch ein neues Lied. „Ein etwas nachdenklicher Titel, aber in diesen Tagen leider aktuell: ‚Die Seuche kommt‘“. Für Nels war es „nach Corona“ das erste öffentliche Konzert. „Und ich fand es durchaus anspruchsvoll, mich noch einmal darauf vorzubereiten. In der Zwangspause ist Routine verloren gegangen. Die Leichtfertigkeit und Unbeschwertheit muss ich mir wieder erarbeiten“, gesteht sie.