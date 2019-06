Benefizlauf : Tapfer auf der langen Strecke

Pronsfeld Waltraud Holper und ihre Benefizaktion für die Kinderkrebsstation Trier und die „Villa Kunterbunt“: Erste Spenden sind da. Und die ersten Läufer trainieren für die 100 Kilometer.

„Dir gehört mein Herz“: Unter diesem Motto organisiert Waltraud Holper einen 100-Kilometer-Lauf von Trier nach Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Damit will sie Spenden sammeln für den Förderverein der Kinderkrebs-Station im Mutterhaus und die „Villa Kunterbunt“. Zugleich ist die Aktion ihr Dank für die Hilfe, die ihre Familie im vergangenen Jahr erfuhr, nachdem Tochter Maren an Leukämie erkrankt war (der TV berichtete). Für Maren hatten sich nach einer großen Hilfsaktion mehrere mögliche Stammzellenspender gefunden. Die Ärzte entnahmen die Zellen dann aber ihrer Schwester Svenja. Und Maren geht es seitdem deutlich besser. Und weil die Kinderstation in Trier weiterhin auf Spenden angewiesen ist, organisiert Lauftherapeutin Waltraud Holper nun das Rennen am Samstag, 29. Juni.