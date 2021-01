Biesdorf : Beratungstermine am Gymnasium

Biesdorf (red) Das private St.-Josef-Gymnasium Biesdorf bietet für interessierte Eltern und Schüler in den kommenden Wochen indivi­duelle Beratungs- und Anmeldegespräche an. Grundsätzlich sind Gespräche an allen Werktagen möglich.

Darüber hinaus stehen die Schulvertreter den Eltern am Samstag, 9. Januar, und am Samstag, 16. Januar, von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. Anmeldegespräche können bis 12. Februar geführt werden. Die Interessenten sollten sich eine Stunde Zeit nehmen, damit sie das Haus mit den neu gestalteten naturwissenschaftlichen Räumen, den Sportstätten zeigen und das pädagogische Konzept kennenlernen können.

Voraussetzung zum Eintritt in die Oberstufe ist der Sekundarabschluss I mit einer Gymnasialempfehlung sowie zwei Fremdsprachen, die in Unter- und Mittelstufe erlernt wurden.