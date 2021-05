Covid-19 : Bereits fast 55 000 Impfungen gegen Corona im Eifelkreis

Bitburg-Prüm 178 Menschen sind aktuell im Eifelkreis mit dem Coronavirus infiziert, davon 59,5 Prozent mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag, 24. Mai, mit. Acht Fälle seien an drei Tagen (Samstag bis Montag) gemeldet worden.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert sank von 47,4 am Samstag und 42,4 am Sonntag auf 39,4 am Montag (Rheinland-Pfalz: 53,4).