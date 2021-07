Theater : Das Drama um den Dänenprinzen im Galopp

Malberg Mit seiner eigenwilligen Version von Shakespeares „Hamlet“ begeisterte Bernd Lafrenz im Garten von Schloss Malberg.

„Sein oder nicht sein“ – das ist für Bernd Lafrenz keine Frage. Der komödiantische Serientäter in Sachen Shakespeare ist alles in einem: Hamlet, König, Königin, Freund Laertes. Und nicht zu vergessen Ophelia, die unglückliche Braut des Dänenprinzen. Das könnte man für ein Zeichen von Un­entschieden­heit halten. Ist aber kein Problem. Da auf der Bühne sowieso niemand ist, was er scheint, kann auch jeder alles sein. Als One-Man-Show kam der Freiburger Komödiant, Autor und Theaterleiter mit der Tragödie „Hamlet“ im Rahmen der Eifel-Kulturtage am Samstag ins Schloss Malberg. Ein passender Ort, nicht nur wegen des schönen Ambientes. Mit der Theater­aufführung nahmen die Kulturtage eine alte Tradition des Hauses auf. Findet sich doch in der Rechnungslegung der Hofhaltung des Schlosses bereits im 18. Jahrhundert ein Posten für „Theater und Spiel“.

Ein erwartungsfrohes Publikum versammelte sich an diesem schönen Sommerabend auf der Schlosstreppe und dem Rasen des „Runden Gartens“. Ganz unbeschwert war der Abend dennoch nicht. Man habe sich angesichts der Hochwasserkatastrophe natürlich gefragt, ob man überhaupt spielen sollte, erklärte Rainer Laupichler, der Chef der Eifel-Kulturtage zu Beginn. Er ließ unter dem Motto „Malberg räumt auf“ einen Karton herumgehen, in dem Spenden für die Hochwasser­opfer gesammelt wurden. Ansonsten galt an diesem Abend die alte Volksweisheit, dass Lachen die beste Medizin ist. Davon gab es satt, selbst für den einzigen Hund im Publikum. Für diesen war, wie Lafrenz feststellte, der Abend wohl die erste Erfahrung mit Shakespeare. Als französischer Theater-Prinzipal führte sich der Komödiant und seine Ein-Mann-Truppe ein, bevor es losging nach Art „Hamlet to go“. Ach was, Ein-Personen-Truppe: Bei Lafrenz sind wie im antiken Theater die Masken die Person. Die hingen aufgereiht auf Kleiderbügeln, immer griffbereit, um seinem rasantem Rollenwechsel ein Gesicht zu geben. Dabei hat – um es mal mit Shakespeare zu sagen – sein parodistischer Wahn entschieden Methode. Mit Tempo fuhr der Schauspieler so ziemlich alles auf, was Komödie, Satire, Comedy und Slapstick an dar­stellerischem Repertoire zu bieten haben. All das mit enormem Körpereinsatz und wandlungsfähiger Stimme. Als Showdown von Temperamenten präsentierte der Freiburger das Personal seines Dramas: Hamlet, der nicht weiß was er will, Ophelia, die Heulsuse, Königin Getrud, Hamlets Mutter, eine mondäne Zicke, König Claudius, der skrupellose, hinterhältige Macho, und schließlich Hamlets Vater, ein rachsüchtiger Geist.