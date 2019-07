Wanderung : Die Tatorte der Eifelkrimis entdecken

Krimiführung Hillesheim. Foto: TV/Urlaubsregion Hillesheim/Vulkaneifel

Hillesheim (red) Zu den Tatorten und Schauplät­zen der Eifelkrimis führt am Samstag, 27. Juli, die vierstündige Tour „Berndorfs Krimiwelt“. Los geht es um 11 Uhr an der Tourist-Information in Hillesheim.

Während der zehn Kilometer langen Wanderung erfahren die Gäste spannende Geschichten und müs­sen ihren kriminalistischen Spürsinn einsetzen und Aufgaben in ihren Teams lösen. Die Teilnahme kostet zehn Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Information und Anmeldung bei der Tourist-Information Hillesheim, Telefon 06593/809200.