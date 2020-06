GLÜCKWUNSCH : Bernhard Bares, der Meister der Brennkunst, wird 80

Bernhard Bares. Foto: tv/Jutta Bares

Trimport (red) Er ist in der Eifel bekannt wie ein bunter Hund und in der Szene der Schnapsbrenner sogar nicht nur da: Bernhard Bares aus Trimport feiert am 14. Juni seinen 80. Geburtstag.



Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Verbandes Rheinischer und Saarländischer Klein- und Obstbrenner hatte Bares etliche Ehrenämter.

So prägte er das Dorfleben als Mitglied des Ortsgemeinderates. In seiner Amtszeit als Ortsbürgermeister fand die 1200-Jahr-Feier von Trimport statt, aus der der Hobby- und Bauernmarkt Trimport hervorging. Zudem engagierte er sich politisch in der CDU, die er im Verbandsgemeinderat und im Kreistag vertrat.