Ausbildung und Beruf Die Experten sind wieder in der Abtei: Schnappt sie euch!

Lauter bedeutsame Termine am Regino-Gymnasium: Gerade haben sie an der Schule den Europatag gefeiert – anders als bisher. Denn die Gestaltung überließ man wesentlich den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind. Dazu boten sie eine Ausstellung in der Aula über ihr Land, in der Schulküche wurden ukrainische Spezialitäten gekocht und zubereitet.