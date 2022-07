Bildung : Berufsreife? Nein, Danke! – Was eine Bitburger Schule gegen das Imageproblem des Hauptschulabschlusses tut

In Deutschland werden tausende Handwerker gesucht. Ob im Metallbau oder woanders: Auszubildende sind heiß begehrt mit guten Zukunftsperspektiven. Foto: dpa/Felix Kästle

Bitburg Immer weniger Schüler peilen einen frühen Schulabschluss und eine Ausbildung an. Das hat schwere Folgen für die ganze Gesellschaft. Die St. Matthias Gesamtschule in Bitburg will zeigen, dass das Abitur nicht das einzig erstrebenswerte Ziel ist.